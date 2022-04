Ribera. Incidente sulla SS 115, scontro tra un’auto e una moto: 43enne muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Un drammatico incidente mortale si è nella serata di ieri: un motociclista è deceduto in ospedale dopo uno scontro con un’auto

È accaduto intorno alle 20 di ieri sulla strada statale 115, tra gli svincoli di Borgo Bonsignore di Ribera e di Eraclea Minoa, nell’agrigentino. La vittima è Vincenzo Spagnolo, operatore turistico 43enne, di Ribera.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Citroen. Nell’impatto il motociclista è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato il 43enne al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove è deceduto poco dopo l’arrivo.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Sciacca.