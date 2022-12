Ribera. Marcello D’Anna nominato commissario cittadino della Nuova DC

“Voglio condividere la mia nomina a coordinatore cittadino della Democrazia Cristiana Nuova”

Questo il commento a caldi di Marcello D’Anna a seguito dell’incarico ricevuto dal commissario regionale del partito Totò Cuffaro. “E’ per me motivo di grande orgoglio – ha continuato D’Anna – rappresentare in questa prima fase programmatica la Nuova Democrazia Cristiana a Ribera, dove è viva una comunità che si vuole riallacciare all’esperienza del glorioso partito della Democrazia Cristiana, riprendendo i precetti fondamentali della sua ispirazione socio- politica.

Accolgo con entusiasmo questo servizio nel quale profonderò il mio impegno e la mia passione. Il mio compito sarà, pertanto, quello di coinvolgere donne e giovani, e tutti quelli che credono nei valori di un partito, i cui ideali sono ancora oggi fortemente radicati nella nostra comunità, e contribuire a strutturare anche a Ribera un organismo impegnato che avrà il cuore alla storia e la mente al futuro, in funzione del bene comune.

All’ Onorevole Carmelo Pace e al Commissario Regionale della DC, On. Totò Cuffaro, ai quali va il plauso personale per il processo di radicamento sino ad oggi realizzato, vanno i miei più sinceri ringraziamenti per la fiducia riposta sulla mia persona”, conclude il neo commissario cittadino della DC”.