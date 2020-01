Ribera. Matteo Ruvolo: pronta la squadra per la candidatura a sindaco: c’è anche l’on. La Rocca Ruvolo

Le elezioni amministrative a Ribera si avvicinano e i contendenti affilano le armi e dispiegano le lo “milizie”, per affrontare gli avversari. Matteo Ruvolo ha incontrato i suoi sostenitori e fatto il punto sulla situazione

Di seguito il comunicato stampa integrale.

“Com’è noto, già da diversi mesi il gruppo dei consiglieri comunali (insieme ai loro referenti), con i quali da tempo condivido l’azione di opposizione nei confronti dell’attuale Amministrazione locale, aveva individuato nelle mia persona la figura da proporre alla cittadinanza quale candidato a Sindaco per le elezioni comunali di Ribera che si terranno nella primavera del 2020. A seguito di tale sollecitazione, ho ritenuto doveroso avviare un percorso finalizzato alla elaborazione di un progetto di effettivo cambiamento, e di svolta reale rispetto alla drammatica situazione in cui ormai da troppi anni versa la nostra città.







Trascorse le festività natalizie si è quindi deciso di fare il punto della situazione, attraverso una riunione alla quale hanno partecipato i consiglieri comunali di opposizione, oltre che alcuni rappresentanti delle forze politiche cui gli stessi fanno riferimento: tra gli altri erano presenti l’On. Margherita La Rocca Ruvolo, l’On. Nené Mangiacavallo, l’On. Riccardo Gallo, il Sen. Giuseppe Ruvolo, e Gaspare Noto quale rappresentante del movimento locale “Progetto Comune”.

All’esito dell’incontro, nel prendere per l’ennesima volta atto sia dei gravi problemi che attanagliano la nostra comunità che delle sue potenzialità oggi colpevolmente trascurate, sono state discusse e condivise le principali linee guida del nuovo progetto politico che intendiamo sottoporre ai nostri concittadini, ed è stato infine confermato il sostegno unitario alla mia candidatura a Sindaco: ciò a riprova della volontà comune, da parte di tutti, di proporre una candidatura la quale tutto può essere considerata fuorché autoreferenziale.

Il programma, evidentemente, verrà definito nei dettagli in seguito, e sarà frutto di scelte collegiali e condivise da tutta la coalizione, che rimane aperta ed anzi auspica di potersi allargare per coinvolgere tutte quelle altre forze politiche e movimenti che concordano sulla necessità di dare un segnale di forte discontinuità rispetto all’attuale modo di gestire ed amministrare il nostro Comune.

Al fine di presentare una proposta di vera svolta e rinascita saranno inoltre fondamentali i contributi che arriveranno da una serie di incontri, che il sottoscritto intende promuovere sin d’ora con le varie rappresentanze di categoria presenti nel territorio, con le realtà imprenditoriali, con le associazioni di volontariato, sportive, culturali e, non ultimo, con i giovani: tutto ciò al fine di coinvolgere realmente tutta la cittadinanza in un progetto di speranza, innovativo e condiviso, che con un programma a lungo termine ponga le basi per lo sviluppo di una nuova Ribera.

Con soddisfazione per il lavoro fin qui svolto, sento il dovere di riconoscere a tutti i partecipanti il forte senso di responsabilità dimostrato, frutto della determinazione nell’anteporre l’obiettivo comune rispetto alle eventuali singole opportunità ed interessi: da queste basi si parte con senso di responsabilità ed entusiasmo per arrivare alla definizione del nostro progetto, che vuole essere quello di tutte le persone di buona volontà, attraverso la formazione di una coalizione elettorale più ampia possibile, che rimane aperta ad altre forze politiche ma anche e soprattutto all’ambito civico e dell’associazionismo”.