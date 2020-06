Ribera. Montalbano e Picarella al sindaco: “No all’aumento delle tariffe IMU, resti nei limiti permessi dal bilancio”

I consiglieri comunali di Ribera Francesco Montalbano e Ina Picarella chiedono alla giunta Pace di non aumentare le tariffe IMU riducendole nei limiti permessi dagli equilibri di bilancio



Il Comune di Ribera per le categorie in difficoltà economica causata dal Covid-19, aveva già prorogato il pagamento dell’IMU al 30 settembre prossimo, ma contestualmente ha presentato una proposta di aumento di circa 600 mila euro delle tariffe IMU rispetto a quelle standard, che i due consiglieri ritengono non accettabile.

“La proposta dell’amministrazione Comunale di aumento di circa 600 mila euro delle tariffe IMU rispetto a quelle standard va modificata senza indugio”.



Scrivono Montalbano e Picarella e poi aggiungono: “Sin dall’inizio della pandemia abbiamo invano sollecitato l’Amministrazione Comunale a lavorare con solerzia ed impegno sulla proposta di bilancio, perché avrebbe potuto utilizzare le risorse finanziarie disponibili sia per accompagnare la ripresa delle attività economiche, sia per aiutare le famiglie in difficoltà, e sia per rimodulare le tariffe IMU.

Nell’ultimo consiglio comunale del 28 maggio abbiamo ancora una volta chiesto di depositare insieme alla proposta IMU la delibera del bilancio di previsione. Purtroppo dobbiamo constatare che sino al momento attuale NULLA È STATO FATTO e riteniamo che l’amministrazione uscente abbia oramai deciso di lasciare il Comune senza bilancio preventivo approvato”.

“Possiamo pertanto soltanto invitare l’Amministrazione Comunale, – concludono i due consiglieri – stante l’attuale situazione emergenziale, almeno ad impegnarsi ad emendare la proposta delle tariffe IMU riducendola nei limiti permessi dagli equilibri di bilancio”.