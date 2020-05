Ribera. Montalbano e Picarella: “subito aiuti in favore di partite IVA, Famiglie e Disabili”

Il candidato a sindaco Francesco Montalbano e la consiglierie comunale Ina Picarella, chiedono la convocazione urgente di Consiglio Comunale Straordinario con inserimento all’odg. Programma delle misure da adottare per far fronte ai danni causati dall’emergenza Covid-19 in favore delle partite IVA, delle Famiglie e dei Disabili.del Consiglio Comunale

“L’inizio della Fase 2, con le previste graduali riaperture, – scrivono Montalbano e Picarella – rappresenta un momento fondamentale ed importante per le numerose attività che a causa dell’emergenza erano state autoritariamente sospese.

Da un lato vi è la speranza di esserci messi alle spalle il periodo più brutto e dall’altro vi sono le sopraggiunte difficoltà economiche determinate dal blocco forzato.

La prima fase ha colto impreparate le amministrazioni pubbliche, data l’imprevedibilità del fenomeno, la seconda invece sta registrando la capacità di alcuni Enti di fornire delle pronte risposte mentre altri, invece, sembrano ancora in affanno o con poche idee e spesso pure confuse.

L’assenza di informazioni da parte dell’Amministrazione Comunale sulla predisposizione di un programma di interventi in favore delle partite IVA, dei Disabili e delle Famiglie ci impone di intervenire.

Siamo certamente convinti che l’Amministrazione Comunale abbia predisposto un ampio ed articolato piano di interventi in favore delle categorie maggiormente danneggiate dall’emergenza Covid-19, ma finora abbiamo semplicemente avuto notizie di qualche sporadica, isolata e non coordinata azione”.

“Vi è la necessità a livello locale di un programma coraggioso ed ambizioso – continuano Montalbano e Picarella – che destini risorse finanziarie adeguate a sostenere il lavoro autonomo delle partite IVA riberesi.

Nutriamo, a ragione, delle perplessità sull’azione amministrativa in quanto delle proposte avanzate sembrerebbe esserne stata accolta, dopo averla snaturata, soltanto quella relativa al contributo per gli affitti!

Questa misura da noi sostenuta per come è stata adottata dalla Giunta Comunale purtroppo perde per varie ragioni la propria efficacia. Innanzitutto l’esiguità delle risorse messe a disposizione (€ 15.000,00 fra l’altro prelevate dal fondo di riserva!!!), l’illogica limitazione dei possibili destinatari dell’aiuto e, soprattutto, la mancata integrazione con altre misure.

Gli imprenditori, i lavoratori autonomi e le partite IVA in generale oggi vanno sostenuti in maniera adeguata riconoscendo loro non solo l’esenzione dei tributi locali, già prevista dalle finanziaria regionale, ma anche un contributo una tantum.

Alcune categorie hanno la necessità di un ulteriore sostegno, in particolare i bar, le pizzerie e i ristoranti devono avere la possibilità di occupare spazi all’aperto, adottando delle soluzioni (modifica del piano della circolazione) per superare le eventuali limitazioni previste dal Codice della Strada. Bisogna inoltre prevedere un iter burocratico che conduca alle autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico in tempi celeri e comunque non superiori ad una settimana.

Predisporre delle misure in favore delle famiglie, oltre agli ordinari buoni spesa, magari rilasciando dei voucher da poter utilizzare nei bar, nelle pizzerie e nei ristoranti in modo da favorire la ripresa economica di coloro i quali si stanno trovando maggiormente penalizzati.

Rimodulare i piani di zona 2013-2015 e l’implementazione 2013-2015, come previsto dalla circolare della Regione Siciliana del 1/4/2020 emergenza COVID-19, per attivare più iniziative sul territorio che tengano conto sia di interventi a sostegno del reddito per contrastare la povertà, ma anche servizi domiciliari e di prossimità in grado di supportare le famiglie nella gestione quotidiana di problematiche connesse alla disabilità e alla non autosufficienza”.

“Siamo convinti – concludono Montalbano e Picarella – che l’Amministrazione Comunale non abbia lasciato trascorrere inutilmente questi mesi ma abbia già un ambizioso programma di azioni destinati alla Fase 2 e proprio per questo motivo, riteniamo indispensabile che le porti a conoscenza dell’organo consiliare.

Chiediamo pertanto al Presidente di convocare con urgenza un Consiglio Comunale straordinario inserendo all’Odg. il seguente punto:

1) Programma delle misure da adottare per far fronte ai danni causati dall’emergenza Covid-19 in favore delle partite IVA, dei Disabili e delle Famiglie”.