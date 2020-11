Ribera. Nuova ordinanza, si svolgera regolarmente il mercatino settimanale di domani giovedì 5 novembre

Arriva una nuova ordinanza sindacale che annulla la precedente domani 5 novembre a Ribera il mercatini settimanale si svolgerà regolarmente

“Si informa la cittadinanza – comunica il sindaco Matteo Ruvolo – che nell’ambito delle iniziative per contrastare la diffusione del contagio da “covid-19”, con propria ordinanza sindacale n. 69 del 4 novembre 2020 il sindaco, sentiti i mercatisti ed acquisita la disponibilità da parte dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo — Delegazione di Sciacca —a fornire il supporto logistico per la vigilanza, ritenuta la possibilità di verificare il regolare svolgimento secondo le norme oggi in essere, ha conseguentemente disposto di autorizzare il regolare svolgimento del mercatino settimanale per la giornata di giovedì 5 novembre”.