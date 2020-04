Ribera. Raccolti 1800 euro per chi è in difficoltà, Matteo Ruvolo: “grazie a chi ha donato”

Un gruppo di amici di Ribera, ha avviato una raccolta fondi da destinare alle famiglie in difficoltà a causa del COVID 19. A darne notizie in qualità di portavoce è il consigliere comunale Matteo Ruvolo

“Con sincera soddisfazione semplice portavoce, – scrive Ruvolo – ho il piacere di dare conto di un’idea nata e condivisa con un gruppo di amici. Negli scorsi giorni si è avviata una raccolta fondi da destinare a chi oggi, nella nostra comunità, ha più urgente bisogno. Grazie alla generosità di quanti hanno finora partecipato alla raccolta, in pochi giorni è stata raggiunta la somma di 1800 euro.

Sentite alcune delle associazioni che operano nel territorio, che meglio di chiunque altro hanno il quadro della situazione e dei reali bisogni della nostra gente, abbiamo deciso di destinare tale somma, in tre parti uguali, rispettivamente alla Caritas cittadina, al Cav di Ribera ed all’Associazione “Trentadue” (che raccoglie fondi per l’Ospedale di Ribera).

Siamo consapevoli che tante sono le situazioni di grande disagio e difficoltà che stanno affrontando i più sfortunati dei nostri concittadini: ragion per cui speriamo di riuscire a raccogliere ulteriori somme da consegnare, di volta in volta ad altre associazioni locali di volontariato”.

“Nel ringraziare col cuore chi ha già aderito, – continua il consigliere – di seguito indico il link attraverso il quale, chi volesse condividere l’iniziativa, potrà contribuire alla raccolta fondi; ogni offerta potrà rimanere (come è giusto che sia) anonima, e tutte le somme raccolte saranno rendicondate al centesimo con relative destinazioni.

La nostra comunità, durante queste settimane di emergenza, ha dimostrato maturità e senso di responsabilità, non solo nel seguire le varie prescrizioni indicate dalle autorità preposte (tranne pochi e sporadici casi di trasgressione) ma soprattutto compiendo gesti di generosità e solidarietà, dimostrando un grande senso civico nel dare “quel di più” in favore dei meno fortunati.

Diversi gruppi ed associazioni hanno autonomamente attivato tante altre iniziative, volte alla raccolta di fondi e di generi di prima necessità, oltre che di DPI per gli operatori sanitari; tante piccole gocce alimentano il mare della solidarietà e ci fanno sentire più uniti e forti nel combattere l’attuale situazione di straordinaria emergenza.

Continuiamo così, resistiamo ancora e di certo tutti insieme ce la faremo.

Infine Ruvolo conclude: “Colgo l’occasione per rivolgere a tutti gli auguri di una Serena e Santa Pasqua, anche se l’atmosfera sarà diversa rispetto a quella a cui siamo abituati: regnerà un silenzio quasi surreale, che avrà come sfondo una città semideserta”.