Ribera. Rubano denaro e sigarette dal Tabacchino di via Chiarenza: arrestati due palermitani

I due presunti ladri, dopo aver forzato la saracinesca dell’attività, hanno rubato denaro contati e stecche di sigarette per un valore di oltre 3mila euro. I Carabinieri li hanno però riacciuffati: erano su un pullman diretti a Palermo

Furto in pieno giorno, attorno alle 15:00 di ieri, a Ribera. Due delinquenti hanno forzato la saracinesca di un tabacchino sito in via Chiarenza riuscendo a portare via denaro e stecche di sigarette per un valore di oltre 3mila euro.

Autori della veloce azione criminale, due giovani palermitani, che senza timore di essere scoperti, malgrado l’esercizio commerciale si trovi su una strada molto trafficata, hanno approfittato della chiusura per l’ora di pranzo e messo a segno il colpo.

I due delinquenti sono però stati notati subito dai residenti della zona, che hanno avvisato proprietari e Carabinieri, riferendo che i due si sarebbero diretti verso la stazione dei pullman di piazza

Zamenhof per prendere un bus per Palermo.

I due giovani con la refurtiva al seguito sono così stati facilmente bloccati dai militari dell’Arma che li hanno attesi all’arrivo a Palermo.

Per l’ottimo e tempestivo lavoro svolto, il proprietario del tabacchino ha poi ringraziato i Carabinieri di Ribera sui social.