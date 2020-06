Ribera. Scuola F. Crispi, docenti a Pace: “ Da tempo si parla di ristrutturazione, ma l’istituto resta chiuso”

I docenti Carmusciano e Macaluso dell’istituto comprensivo F. Crispi di Ribera inviano una lettera al sindaco Carmelo Pace nella quale chiedono quali iniziative sono state promosse affinché lo stabile venga ristrutturato e diventi fruibile

“I sottoscritti docenti dell’istituto comprensivo F. Crispi, – scrivono Carmusciano e Macaluso – considerato che da quasi un anno il plesso scolastico di via Mosca è chiuso e non disponibile alle attività didattiche e preoccupati per l’eventuale scongiurabile perdurare di tale situazione, chiedono di sapere quali concrete iniziative sono state promosse affinché lo stabile venga ristrutturato e diventi fruibile per la popolazione scolastica del nostro paese”.

“Era stata accolta, con grande entusiasmo, nell’ottobre del 2017 – continuano i due docenti – la notizia di un finanziamento di ben 550.000 euro per interventi di edilizia da realizzare nel suddetto plesso, i cui lavori, come comunicato da Sindaco in illo tempore, sarebbero serviti per ridare alla città una scuola in tutta sicurezza. In diverse occasioni pubbliche si è parlato di un inizio dei lavori, ma di fatto, fino ad oggi, nulla è stato eseguito (realizzato), se non trovare soluzioni alternative e temporanee che non possono essere ulteriormente prolungate. Pertanto, consapevoli dei quotidiani disagi per alunni, genitori ed insegnanti derivati dalla suddetta chiusura, convinti dell’importanza fondamentale che tale plesso riveste per le scuole di Ribera , non tacendo anche il legame affettivo da parte di noi insegnanti , chiediamo all’amministrazione certezze e fatti concreti, soprattutto in un momento così delicato per la scuola italiana, che a settembre 2020 si troverà ad affrontare una sfida da cui dipende la crescita culturale e morale dei nostri ragazzi, su cui tutti dobbiamo investire. In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo cordiali saluti”.