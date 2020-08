Ribera. Uomo muore durante incendio in c.da Scirinda: “Forse malore”

L’uomo viveva a Bologna, ma era originario di Ribera. Era uscito di casa la mattina per andare nel suo uliveto di località Scirinda. Solo a tarda sera è stato rinvenuto il corpo proprio in quella campagna

Serata tragica quella appena trascorsa a Ribera dove un uomo ha perso la vita per cause non ancora identificate. L’uomo, che avrebbe 68 anni, viveva a Bologna ormai da tempo, ma era originario di Ribera. Pare fosse uscito di casa la mattina per ricarsi nel suo appezzamento di terreno coltivato ad uliveto in località Scirinda.

Lì, attorno alle ore 20 è scoppiato un piccolo incendio per il quale altri proprietari terrieri hanno dato l’allarme. Giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sciacca sul posto hanno trovato, distante dal fuoco, il corpo dell’uomo ormai senza vita. Nulla hanno potuto fare per lui i soccorritori.

Solo ipotesi sulle cause della morte dell’uomo, probabile un malore a causa dell’inalazione di fumo. Sul caso indagano i Carabinieri di Ribera intervenuti sul posto.