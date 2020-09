Ribera(Ag). Auguri a Nonna Marianna che compie 100 anni

Alla festa presso la casa famiglia di Vitalba D’Angelo hanno partecipato parenti, amici e anche il sindaco della città a nome di tutti i concittadini

Ha spento ben 100 candeline nonna Marianna Arcuri, classe 1920. Un’occasione importante festeggiata con l’affetto di figli, nipoti e pronipoti, ma anche del sindaco Carmelo Pace che ha portato gli auguri alla neocentenaria a nome di tutta la comunità riberese.

100 anni ben festeggiati tra l’affetto dei propri cari e degli amici della casa di riposo per la nonnina che gode ancora di buona salute e che ha vissuto anche la seconda guerra mondiale da moglie di un soldato catturato in guerra.

La signora Arcuri infatti, vedova di Pietro Patricola, deceduto nel 2005, si è sposata nella chiesa madre di Ribera il 13 aprile 1939. Il marito però, a meno di un anno dal matrimonio, partì per la campagna d’Africa del regio esercito allora guidato dal Duce: combattè in Eritrea e Libia e fu poi fatto prigioniero dagli inglesi. Per questo l’allora neo mamma rimase sola fino al 1946, quando il marito fece ritorno dalla prigionia e potè riunirsi alla sua famiglia, godendosi finalmente un matrimonio durato ben 66 anni.