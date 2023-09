Richiesta adesione Ucraina in Ue, Orban: “l’Ungheria potrebbe rappresentare un ostacolo”

“È necessario dare una risposta a ‘domande molto difficili’ prima ancora che l’Unione Europea possa avviare i negoziati di adesione con l’Ucraina”

Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban. Lo riporta il Guardian. I Paesi dell’Ue dovranno decidere a dicembre se consentire all’Ucraina di avviare i negoziati di adesione, cosa che richiederebbe il sostegno unanime di tutti i Ventisette membri. I diplomatici hanno affermato che l’Ungheria potrebbe rappresentare un ostacolo. “Non possiamo evitare la domanda – quando in autunno avremo i negoziati a Bruxelles sul futuro dell’Ucraina – se possiamo davvero considerare seriamente l’adesione di un Paese, per avviare i negoziati di adesione con un Pese che è in guerra”, ha detto Orban alla radio di Stato.

“Non sappiamo quanto sia grande il territorio di questo Paese, poiché la guerra è ancora in corso, non sappiamo quanto è grande la sua popolazione mentre fuggono. Ammettere un Paese nell’Ue senza conoscerne i parametri sarebbe una cosa senza precedenti”, ha affermato il premier, con parole che sembrano mettere in discussione il futuro territoriale dell’Ucraina dopo la guerra. “Quindi penso che dobbiamo rispondere a domande molto lunghe e difficili finché non arriviamo a decidere effettivamente sull’inizio dei negoziati di adesione”, ha affermato il premier ungherese.