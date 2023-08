Riforma Giustizia, bozza Nordio: Giudici e pm rischieranno il posto in base all’esito dei provvedimenti

La riforma della Giustizia proposta dalla bozza di Nordio, di fatto realizza quanto avevano proposto l’ex ministro Cartabia e il deputato Costa, che se approvata, Giudici e pm potrebbero rischiara il posto in base all’esito dei provvedimenti



La bozza di decreto attuativo della riforma dell’ordinamento giudiziario, è stata scritta da un gruppo di lavoro composta da 26 esperti, nominati dal ministro della Giustizia Carlo Nordio ed il contenuto conferma l’impianto della delega approvata dal Parlamento a giugno 2022, su input dell’ex ministro della Giustizia Marta Cartabia.

I punti principali si basano sulla valutazione dei magistrati basata sulla conferma (o meno) dei loro provvedimenti, voto degli avvocati sulla loro professionalità, stretta sui fuori ruolo collocati nei ministeri e negli altri enti pubblici.In particolare per quanto riguarda il “fascicolo per la valutazione del magistrato“, una nuova sezione del fascicolo personale di giudici e pm istituito presso il Consiglio superiore della magistratura, nella quale saranno inseriti dati e documenti necessari per valutare “il complesso dell’attività svolta, compresa quella di natura cautelare”, “la tempestività nell’adozione dei provvedimenti”, “la sussistenza di gravi anomalie in relazione all’esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi”.

Il documento dovrà essere tenuto in considerazione dal Csm nel compilare le valutazioni di professionalità, a cui tutti i magistrati sono sottoposti a intervalli regolari per garantirne l’idoneità lavorativa. La novità più rilevante è che con due valutazioni negative di fila, scatta la radiazione è automatica, grazie ad un emendamento presentato da Enrico Costa, deputato di Azione, che è stato introdotto del fascicolo nel disegno di legge delega è frutto che è stato approvato.

“Stanotte in Commissione Giustizia approvati miei emendamenti – commenta Enrico Costa . che introducono il fascicolo per la valutazione del magistrato e sanzioni per chi arresta innocenti. Sanzioni anche per chi viola norme sulla presunzione d’innocenza. Risultati storici, ottenuti insistendo ogni giorno”.

Ovviamente buona parte dei magistrati non sono d’accordo. Per il pm antimafia Nino Di Matteo l’effetto sarà quello di “burocratizzare la magistratura, di gerarchizzare i singoli magistrati, di renderli attenti soltanto ai numeri e alle statistiche piuttosto che a rendere giustizia”.

Di Matteo inoltre prevede che “Il pm sarà disincentivato a condurre indagini che portano alla celebrazione di processi il cui esito non è scontato. Il pm perfetto sarà quello che si limiterà a esercitare l’azione penale nei casi di assoluta evidenza della prova, magari solo nei casi di flagranza del reato o confessione del reo”. Osservazioni parte condivisibili, ma va obiettato che per arrestare un cittadino, ci vogliono prove certe e non supposizione, quando si arresta qualcuno si distrugge la vita di quela persona e l’assoluzione che arriva dopo diversi anni, non potrà mai rendere ciò che si è tolto.

Una postilla inserita nella bozza dovrebbe evitare che il rigetto delle richieste di un pm o la riforma delle decisioni di un giudice sono “indice di grave anomalia” soltanto “ove assumano (…) carattere di marcata preponderanza e di frequenza rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato”; e che in ogni caso non costituiscono gravi anomalie “la riforma del provvedimento o il rigetto della richiesta determinata dalla decisione del magistrato motivata in difformità dal consolidato orientamento giurisprudenziale, che pure abbia dimostrato di conoscere e col quale si sia confrontato”. Una postilla che fa imbestialire Costa: “Bisognerà sballare almeno sessanta processi su cento”, si sfoga col Dubbio, denunciando un tentativo di “neutralizzare gli effetti della riforma”.

La bozza dello schema di decreto legislativo introduce il voto degli avvocati nei Consigli giudiziari, gli organi ausiliari locali nel Csm, sui pareri che vengono trasmessi a Roma per fondare le valutazioni di professionalità dei magistrati: per esprimerlo basterà che il Consiglio dell’Ordine del foro locale abbia fatto una segnalazione formale di “fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione”.

Lo schema di decreto legislativo ora dovrà essere approvato da uno dei prossimi Consigli dei ministri, per poi essere trasmesso alle Camere per il parere obbligatorio prima dell’approvazione definitiva. La delega dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2023: la scadenza originaria, fissata al 30 giugno, era stata posticipata di sei mesi su richiesta di Nordio.