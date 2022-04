Riposto. Scontro all’alba tra uno scooter e un furgone: muore un 29enne di Giarre

Tragedia all’alba della domenica delle palme nello scontro tra uno scooter e un furgone un 29enne è deceduto



È accaduto intorno alle 6,30 di oggi domenica 10 aprile, all’incrocio tra via Roma e corso Italia a Riposto, in provincia di Catania. La vittima è un 29enne Alaeddine Oueslati, nato a Giarre di origine tunisina.

Secondo quanto al momento ricostruito, il 29enne era alla guida di uno scooter, Honda Sh 300, quando nell’incrocio, per cause in corso di accertamento, sie è scontrato con un furgone Fiat Doblo. Nel terribile impatto Oueslati, che pare non indossasse il casco, avrebbe fatto un volo di un paio di metri, andando schiantandosi sul bordo del marciapiede. Il 29enne sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I rilievi di rito necessari per la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono eseguiti da carabinieri di Giarre. La salma è stata restituita ai familiari.