Ripristinata l’elettricità in Spagna, Portogallo e sud Francia, si indaga sulle cause del blackout: “Nessuna ipotesi esclusa”

In Spagna l’elettricità è stata ripristinata al 99,16%. L’enorme blackout di ieri ha colpito anche il Portogallo e il sud della Francia. Le autorità minimizzano e propendono per un guasto tecnico, ma non escludono nessuna ipotesi

La società Red Electrica, secondo il dato aggiornato alle 6 fornito, comunica che l’elettricità è stata ripristinata al 99,16% e al momento la produzione di energia è di 21.265 megawatt. Ripristanati quasi tutti i servizi, ma la rete della metropolitana di Madrid rimane chiusa e l’azienda continua a lavorare per ripristinare il servizio “con tutte le garanzie”, dopo il taglio stabilito ieri a causa del blackout elettrico in tutta la penisola. Come indicato dalla metropolitana sul suo account ufficiale sui social network, tutte le linee rimangono inattive, quindi la Metro di Madrid raccomanda l’uso dei mezzi pubblici in superficie. La metropolitana ricorda che gli autobus urbani dell’EMT e gli autobus interurbani del Consorzio Regionale Trasporti saranno gratuiti nella giornata di oggi.

Ieri il ministero degli Interni spagnolo aveva dichiarato lo stato di emergenza. “Non conosciamo le cause e non escludiamo alcuna ipotesi” aveva spiegato il premier Sanchez, chiedendo ai cittadini di prestare attenzione solo alle notizie diffuse attraverso ‘canali ufficiali’.

“Queste crisi favoriscono la diffusione di bufale e disinformazione. Faccio appello alla responsabilità”, aveva detto. Sánchez aveva poi annunciato il ritorno in funzione delle centrali idroelettriche e espresso fiducia nel fatto che la fornitura sarebbe stata ripristinata “presto”. Quindi l’appello alla “responsabilità, chiedendo di “ridurre al minimo gli spostamenti” e di fare “chiamate brevi al cellulare”.

Colpiti anche il Portogallo e la Francia del sud, con trasporti in tilt, voli nel caos, internet a singhiozzo, ma la corrente oggi è tornata. Il primo ministro portoghese Luis Montenegro, ieri sera ha detto di sperare che la situazione si risolva nel suo Paese “nelle prossime ore”, ha parlato di una “situazione grave e senza precedenti” la cui origine è da ricercare “probabilmente in Spagna”. In Portogallo, secondo l’operatore della rete elettrica, circa 6,2 milioni di abitazioni sono tornate a essere riattivate dalla sera precedente, su un totale di 6,5 milioni.

