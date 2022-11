Rischio conflitto Serbia-Kosovo. Borrell annuncia accordo su crisi targhe: durerà?

“Abbiamo un accordo! Sono molto lieto di annunciare che i capi negoziatori di Kosovo e Serbia con la mediazione dell’Ue hanno concordato misure per evitare un’ulteriore escalation e concentrarsi completamente sulla proposta sulla normalizzazione delle loro relazioni”. Lo scrive in un tweet l’alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell.

“La Serbia smetterà di emettere targhe con le denominazioni delle città del Kosovo e il Kosovo cesserà ulteriori azioni relative alla reimmatricolazione dei veicoli”, spiega Borrell, annunciando di aver invitato “le parti nei prossimi giorni a discutere i prossimi passi”. “Ringrazio” il rappresentante speciale Ue per il dialogo Belgrado – Pristina “Miroslav Lajcak e le parti per il duro lavoro”.

Al momento quindi la crisi ancora più nel cuore dell’europa sembra passata, ma considerata anche la motivazione che tanto ha alzato la tensione tra Belgrado e Pristina, ossia le targhe automobilistiche, è evidente che il fuoco covi sotto la cenere e c’è da capire se nell’immediato futuro possano svilupparsi nuovi motivi di scontro.