Robert Francis Prevost è il nuovo Papa: si chiamerà Leone XIV. Sconcerto tra i fedeli in piazza, anche qualche fischio dopo l’annuncio

Alle 19.13 in piazza San Pietro l’Habemus Papam. IL nuovo Papa è il sessantanovenne Cardinale statunitense, già prefetto del Dicastero dei vescovi Robert Francis Prevost, che prenderà il nome di Leone XIV

Al quarto scrutinio i cardinali trovano il nome del 267esimo pontefice e a San Pietro c’è stata un’ovazione da parte delle cinquantamila persone presenti quando da comignolo è uscita la fumata bianca. Poi l’attesa per il nome ma quando alle 19.13 c’è stato l’annuncio in molto sono rimasti “stupiti” e dalle immagini trasmesse in diretta dalla Rai si sono uditi alcuni fischi. Qualcuno forse è rimasto deluso e attendava un Papa italiano, sicuramente non si aspettava un americano. Ma siamo sicuri che il nuovo pontefice avrà di modo di farsi amare dai fedeli.

Il nuovo pontefice Leone XIV, è il 267esimo della storia. I 133 cardinali hanno trovato al quarto scrutinio il successore di papa Francesco. La prima fumata di oggi, arrivata intorno alle 11,50, è stata di nuovo nera. Poi alle 18.08 è arrivata la fumata bianca. Ovazione in piazza San Pietro, 50mila fedeli commossi e campane a festa. Si attende ora l’annuncio del cardinale protodiacono Dominique Mamberti dalla loggia delle benedizioni della Basilica vaticana: dirà il nome. L’Habemus Papam atteso intorno alle 19.

L’elezione arriva nel giorno della Supplica della Madonna di Pompei. L’ultimo Papa a essere eletto al quarto scrutinio era stato Benedetto XVI il 19 aprile del 2005.

Le campane a festa dalla basilica di San Pietro, hanno annunciano l’elezione del 267esimo Pontefice. Una folla di 50mila fedeli si è riversata nella piazza. Tutti con il telefono in mano a filmare la fumata bianca dal comignolo della Sistina.

Dal 1900 in poi sono stati cinque i Papi eletti al secondo giorno di conclave: prima di questo è toccato a Pio XII, Giovanni Paolo I, Benedetto XVI e Francesco. A ridosso del secondo conflitto mondiale si tenne il conclave più breve del secolo scorso: bastarono tre scrutini in due giorni ad Eugenio Pacelli per salire al soglio pontificio con il nome di Pio XII, il 2 marzo del 1939. Albino Luciani raggiunse il quorum in due giorni e quattro scrutini diventando papa il 26 agosto del 1978 con il nome di Giovanni Paolo I. Anche Joseph Ratzinger, primo Papa del terzo millennio con il nome di Benedetto XVI, fu eletto in due giorni e quattro scrutini, il 19 aprile del 2005. A Jorge Mario Bergoglio sono stati sufficienti cinque scrutini e due giorni il 13 marzo 2013.

