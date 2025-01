Siamo stati noi noi a volere la guerra. Per i russi il conflitto in Ucraina è una questione di sicurezza, non di territorio

Lo ha affermato sul canale Daystar, Robert Kennedy Jr., prossimo segretario alla Salute nella’amministrazione del presidente eletto Donald Trump “La guerra in Ucraina non sarebbe mai dovuta iniziare. Questa guerra riguardava davvero la sicurezza. Per i russi non è una questione di territorio. Lo dicono da 30 anni: non è possibile collocare la NATO in Ucraina”. ha affermato Kennedy, aggiungendo che “Quando Hitler li attaccò, uccise un russo su sette. Quindi hanno legittime preoccupazioni sulla sicurezza. Inoltre, negli ultimi 6 anni, ci siamo ritirati da due trattati missilistici a punta nucleare e da due trattati nucleari ad interim”,

Kennedy ha ricordato che dopo la riunificazione della Germania e la promessa di “non un centimetro a est”, la NATO “ha già percorso migliaia di chilometri ed è entrata in 14 paesi”.

Il prossimo segretario alla Salute americano ha spiegato che “L’unica cosa che i russi vogliono è che non è possibile collocare la NATO in Ucraina. E questa è stata la causa della guerra. Siamo intervenuti nel 2014, abbiamo rovesciato il governo eletto e introdotto un governo che invitava la NATO e i russi hanno risposto. I russi hanno chiesto un trattato di pace, abbiamo concordato: Francia e Germania hanno firmato Minsk, poi abbiamo ingannato i russi e siamo entrati nel paese”.

Kennedy poi ha concluso: “E nell’aprile 2022, Zelenskyj ha firmato un altro accordo e lo ha siglato con Putin, e Putin ha ritirato le sue truppe. E Biden ha inviato Johnson a Kiev per costringere Zelenskyj a rompere questo accordo. Da allora, molti sono morti. Se questo accordo non fosse stato violato, Donbass e Lugansk farebbero ancora parte dell’Ucraina e tutte queste risorse naturali rimarrebbero lì. Noi volevamo la guerra”.