Roberto Baggio rapinato dentro casa da 5 malviventi durante Italia-Spagna: colpito con il calcio di una pistola

Roberto Baggio stava vedendo in tv Italia-Spagna, quando nella villa sono entrati cinque malviventi che lo hanno derubato di orologi, gioielli e denaro

E’ accaduto intorno alle 22 di ieri nella sua villa di Altavilla Vicentina, quando, mentre il campione stava vedendo la partita dell’Italia, nell’abitazione sono entrati cinque malviventi tutte armati. Baggio ha reagito ed è nata una colluttazione, durante la quale è stato colpito in fronte con il calcio di una pistola. I malviventi poi hanno rinchiuso il campione, la moglie Andreina e i suoi tre figli in una stanza per oltre 40 minuti è stato. Quando non si sono sentiti più rumori, Baggio ha sfondato la porta e ha dato l’allarme chiamando i carabinieri. Il divin codino è stato quindi portato al pronto soccorso di Arzignano, dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura in fronte.

I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini delle videocamere e avviato le indagini. Al momento non è ancora stato quantificato il valore del bottino, ma alla conta mancano orologi, gioielli e denaro.

Il Pallone d’Oro, nativo di Caldogno (Vicenza), da circa 15 anni si è stabilito con la sua famiglia nella sua tenuta agricola, che si trova su una collina che sovrasta Altavilla Vicentina. La villa è isolata ed è al centro di un grande appezzamento di campagna e boschi.