 Rod Stewart dedica una canzone a Kiev e Zelensky: viene fischiato e investito da cori di “Boo”

Rod Stewart durante un concerto è stato fischiato e investito da cori di “Boo” per aver omaggiato il presidente ucraino Zelensky

E’ accaduto venerdì scorso durante un concerto a Lipsia in Germania nell’ambito del suo tour europeo. Ai fan tedeschi non è piaciuta l’idea della pop star britannica di rendere omaggio all’Ucraina e al suo presidente con la canzone .

Il musicista, come riporta Bild, si è presentato in giacca blu e camicia gialla e ha gridato “Fuck Putin”, poi ha iniziato a cantare “Rhythm of My Heart”, successo del 1991 davanti a quasi 12.000 fan e sullo schermo venivano proiettati video girati in Ucraina, la sua bandiera, oltre all’immagine di Zelenski, ma la reazione del pubblico non è stata quella prevista, dalla platea sono arrivati forti fischi e urla di disapprovazione.

Il suo sostegno all’Ucraina era stato ben accolto nei precedenti concerti a Copenaghen e Amsterdam, ma in Germania l’opinione pubblica, come dimostrano le ultime elezioni europee, in maggioranza è contraria al sostegno a Kiev e si lamenta per la quantità di denaro spesa per l’Ucraina. In quest’ottica, i partiti tedeschi di estrema sinistra e di estrema destra che si oppongono al sostegno del governo all’Ucraina hanno entrambi ottenuto importanti guadagni nelle elezioni europee della scorsa settimana.