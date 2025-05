Roma, Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni: 10 ore di musica in diretta. Ecco il cast al completo

Al via il Concerto del Primo Maggio 2025 nella sua storica location di Piazza San Giovanni in Laterano dopo l’esperienza al Circo Massimo dello scorso anno. Confermati i presentatori Noemi, Ermal Meta e BigMama

A partire dalle 13.30 su RaiPlay e poi dalle 15.00 a mezzanotte inoltrata su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia si potranno gustare 10 ore di musica in diretta. Sono 50 gli artisti in scaletta che si alternano sul palco, e non solo cantanti. La linea artistica di quest’anno si sviluppa attorno al concept “Il futuro suona oggi”, con l’intenzione di provare a intercettare le voci più autentiche del panorama musicale italiano. Restituendo così un affresco sonoro che abbraccia il presente in tutte le sue sfaccettature. Tornano protagonista i cantautori: le parole contano, i testi diventano centrali, raccontano generazioni in continua trasformazione.

Confermato il trio di conduttori dopo il buon successo dello scorso anno (con in più la presenza di Vincenzo Schettini). Il celebre youtuber e divulgatore scientifico sarà protagonista di una serie di incursioni sul palco del Concertone. Da sempre impegnata anche nel sociale, Noemi, alla conferenza stampa di presentazione ha dichiarato: «La musica racconta quello che siamo, ma anche quello che possiamo diventare. Quest’anno credo sia fondamentale anche riportare al centro l’empatia, la capacità di ascoltarsi e di capire gli altri, cosa che serve anche nel mondo del lavoro per risolvere i problemi».

Questi gli artisti in scaletta

Opening:

Cyrus

Cosmonauti Borghesi

Joao Ratini

SOS – Save Our Souls

I 3 vincitori del contest 1MNEXT Cordio, Dinìche e Fellow

I cantanti sul palco

Achille Lauro

Alfa

Andrea Cerrato

Anna and Vulkan

Anna Carol

Anna Castiglia

Arisa

Bambole di Pezza

Brunori Sas

Carl Brave

Centomilacarie

Dente

Ele A

Elodie

Eugenio in Via di Gioia

Federica Abbate

Franco126

Fulminacci

Gabry Ponte

Gaia

Gazzelle

Ghali

Giglio

Giorgia

Giorgio Poi

Giulia Mei

I Benvegnù

Il Mago del Gelato

I Patagarri

Joan Thiele

Legno & Gio Evan

Leo Gassmann

Luchè

Lucio Corsi

Mimì

Mondo Marcio

Orchestraccia ft. Mundial

Pierdavide Carone

Rocco Hunt

Senhit

Serena Brancale

Shablo con special guests

The Kolors

Tredici Pietro

Pubblicità Pubblicità