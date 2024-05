Roma. Concertone Primo Maggio al Circo Massimo sotto la pioggia che non ferma il pubblico

Concerto del Primo Maggio condotto da Noemi ed Ermal Meta parte sotto la pioggia con poca gente sotto il palco e poco dopo interrotto per alcuni minuti da un black causato da un vero e proprio nubifragio, poi finalmente riparte

Si stava esibendo Bloom quando un nubifragio si è abbattuto sul Circo Massimo e il concerto del Primo Maggio.è stato interrotto con l’annuncio di Ermal Meta: “Purtroppo al cielo che ci guarda non possiamo fare nulla. I nostri tecnici stanno cercando di risolvere un problema che appare essere più grave di quello che poteva essere, Cercheremo di prendere un po’ di tempo. Dobbiamo avere un po’ di pazienza. Se volete vi suono una canzone con la chitarra acustica”, e subito Ermal Meta con la sua chitarra h intonato ‘Halleluja’ ai pochi spettatori rimasti sotto il palco e mentre cantava accompagnato del pubblico è uscito il sole tra le nuvole.

La cronaca. Il concertone del Primo Maggio per la prima volta allestito al Circo Massimo, perché Piazza San Giovanni in Laterano è inagibile causa lavori per il Giubileo del 2025, ha preso il via alle 13:15, con la diretta televisiva su Raitre e l’opening (in esclusiva su RaiPlay) condotto da BigMama: “Vi amo? La pioggia ci piace”, ha esordito Big Mama.

La prima parte dell’evento è dedicata agli esordienti,poi arriveranno i Big che saranno presentati da Noemi ed Ermal Meta. Quasi nove ore di musica con al centro il tema dei diritti, come da tradizione. “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024. La linea artistica del Concertone 2024 si svilupperà attorno al concept “Ascoltiamo il Futuro #1M2024”, con l’intenzione di segnare una nuova tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo, nel tentativo di raccontare il presente della scena musicale nazionale, immaginandone il futuro.