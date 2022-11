Roma, Giannini (Lega): “dai un voto al sindaco”, inizia domani il tour nei municipi

“Ha inizio domani ‘Dai un voto al Sindaco’, iniziativa che dal I Municipio, proprio come un tour, attraverserà poi tutte le municipalità della Capitale per dare la possibilità ai cittadini, direttamente su strada, di dare una pagella all’operato del primo cittadino”

Lo comunica in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini che aggiunge: “A un anno dall’elezione del sindaco dem Gualtieri, i romani, grazie a una comoda lavagna che allestiremo di fronte al mercato Trionfale, in via Andrea Doria, avranno la possibilità, dalle 11 alle 13 del mattino, di dare un voto a Gualtieri su varie tematiche importanti per la città come rifiuti, trasporti, viabilità, decoro, sicurezza, parchi e molto altro”.

“Siamo sicuri – prosegue Giannini- che i cittadini accoglieranno con entusiasmo questa occasione per poter dire la loro sulle condizioni della Capitale, che poco più di un anno dopo l’insediamento di questa giunta di centrosinistra, nonostante i grandi proclami fatti, non vede alcun miglioramento sostanziale, anzi in molti casi un netto peggioramento”.

“Potranno mettere un voto da 1 a 10 tutti i residenti romani che verranno all’appuntamento – spiega ancora il consigliere – e, con l’occasione, raccoglieremo consigli utili e segnalazioni sul degrado e sulle criticità capitoline. L’iniziativa si ripeterà poi negli altri 14 municipi. Siamo convinti che i sondaggi migliori siano quelli a tu per tu con i romani, mettendoci la faccia e ascoltando i loro pareri. Noi come sempre ci siamo e ci saremo anche stavolta – conclude Giannini – in piazza tra la gente”.