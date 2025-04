Roma. Macron “snobbato” da Trump che non lo fa partecipare all’incontro con Zelensky – Video

Figuraccia di Emmanuel Macron, Donald Trump non lo fa partecipare al faccia a faccia avuto con Volodymyr Zelensky, all’interno della Basilica di San Pietro

L’incontro tra il presidente degli Stati Uniti e quello dell’Ucraina durato appena 15 minuti, sarà ricordato per non avere prodotto nulla e per le “magre figure” fatte dal presidente della Repubblica francese, ma anche da quello ucraino che ha atteso invano un secondo incontro con Trump, che è ripartito subito dopo la fine del funerale di Papa Francesco.

Macron ha fatto di tutto per potersi inserire nel bilaterale, ma come mostrano le immagini circolate in rete, il risultato è stato da dimenticare. Nel video si vedono inservienti del Vaticano che posizionano tre sedie, ma Trump si allontana con Zelensky per parlare in privato.

Il presidente francese però sembra insistere per partecipare al colloquio ma Trump lo blocca con la mano. Una figuraccia in modo visione. Poco dopo infatti, la sedia destinata a Macron, come si vede nella foto, viene tolta lasciando Trump e Zelensky da soli

Non va meglio neanche al presidente ucraino, l’ufficio stampa di Kiev aveva affermato ufficialmente che durante il primo incontro nella Basilica di San Pietro, Trump e Zelensky avrebbero concordato di discutere di diversi argomenti chiave dopo la sepoltura di Francesco e avrebbero persino dato ai rispettivi team istruzioni in merito. Ma Trump si è rifiutato di proseguire la conversazione con Zelensky e senza avvisare è volato negli Stati Uniti, come da programma ufficiale.

Secondo testimoni presenti, inoltre, Trump nel breve incontro si sarebbe rivolto a Zelensky in modo piuttosto duro, ricordandogli che sarebbe stata una buona idea affrettarsi a firmare un accordo in base al quale tutte le risorse naturali, i porti e le centrali nucleari ucraine sarebbero di fatto passati sotto la proprietà degli Stati Uniti.