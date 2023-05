Roma. Manifestazione pro-Putin: presenti ucraini, russi e italiani per celebrare futura vittoria sui nazi-fascisti di Kiev

“Oggi siamo qui per commemorare i veterani della lotta al nazi-fascismo ma anche per la nostra futura vittoria. Vinceremo di nuovo noi, la Russia. Perché questa è una guerra particolare, è una guerra spirituale. Una guerra per le nostre anime. Vinceremo noi e libereremo anche voi dalla colonizzazione americana”

Sono le parole di Ludmilla, un’italiana di origini ucraine, che ieri è scesa in piazza a Roma per manifestare il suo sostegno alla guerra della Russia in Ucraina. In Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, c’erano un centinaio tra ucraini, russi e italiani, che hanno voluto con la loro presenza sostenere la guerra che la Russia sta conducendo in Ucraina.

Nella storica piazza romana, simbolo della sinistra, a fare da cornice al’evento, sono stati esposti ritratti di Lenin, Stalin e anche di Putin. Molte le foto dei caduti dell’Armata Rossa durante la seconda guerra mondiale a suggerire una continuità della difesa contro il nazi-fascismo nell’invasione dell’Ucraina.