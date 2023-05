Roma. Primo Congresso Nazionale “Noi con l’Italia”: On. Lupi eletto Presidente, Ignazio Messina nel Collegio dei Probiviri

Sabato 20 Maggio 2023 presso l’Hotel Merriot di Roma si è svolto il primo Congresso Nazionale di Noi con l’Italia



L’Assemblea ha eletto in qualità di Presidente l’On.Maurizio Lupi, Coordinatore politico l’On Francesco Saverio Romano e Vice Presidente Vicario Giuseppe Galati.

Nel Corso del primo Direttivo Nazionale è stato eletto quale membro del Direttivo Nazionale Ignazio Messina e nel Collegio dei Probiviri l’Avv. Caterina Santangelo.

Messina (Idv):” oggi abbiamo dato la nostra disponibilità per contribuire alla scrittura di una nuova pagina politica, che sia un punto di inizio per la costruzione di una forte e solida casa moderata, dove i valori della solidarietà, i diritti della persona e la giustizia, la tutela delle famiglie e delle piccole imprese siano posti al centro dell’agenda di governo. Il tutto con uno sguardo all’Europa. È quanto afferma Ignazio Messina, Segretario Nazionale dell’Italia dei Valori, al margine della prima Assemblea di Noi Moderati- “quello che ci aspetta è un lavoro importante che parta dai territori nel rispetto delle storie di ognuno degli aderenti. Ringrazio Maurizio Lupi, Saverio Romano e Alessandro Colucci per avere promosso l’iniziativa”.