Roma. Scontri green pass: denunciato il poliziotto in borghese ripreso mentre pesta un manifestante

Le immagini girate durante la manifestazione No Green Pass del 9 ottobre inchiodano un poliziotto in borghese ripreso mentre picchia un manifestante: denunciato. Indaga la Digos

Nelle immagini che già da sabato girano sui vari social si vede un uomo con la testa rasata e una maglietta grigia che girava in mezzo al corteo con aria “sospetta”. L’uomo improvvisamente arrivati in via del Corso, si è reso protagonista di un pestaggio selvaggio su un manifestante che poi è stato fermato.

Il clamore per quelle immagine, che non sono le uniche, hanno indotto l’uomo a presentarsi in questura. Si tratta di un poliziotto che è stato deferito alla Procura della Repubblica.

Come si vede nelle immagini, il poliziotto che era in borghese ed indossa una maglietta grigia a maniche corte, l’unico tra l’altro con la mascherina, prima si mimetizza tra i manifestanti del corteo No Green Pass, da spinte a uno dei due mezzi blindati, forse per non insospettire i manifestanti, poi si “scatena” su un uomo già a terra e circondato da agenti in tenuta antisommossa, colpendolo con calci e pugni, ma con una violenza inaudita, mentre il manifestante cerca disperatamente di divincolarsi.



Gli agenti del reparto mobile, forse inorriditi da tanta violenza, allontanano il collega, che sudato trascina per i capelli il manifestante appena picchiato. Le immagini sono diventate virali e nel pomeriggio di ieri il poliziotto si è presentato in questura fornendo le sue generalità. La questura lo ha denunciato all’autorità giudiziaria per percosse.

Ora la Digos sta indagando sull’agente che sabato era in servizio. Davanti al procedimento penale che si aprirà per il pestaggio al manifestante già a terra, si blocca il procedimento disciplinare da parte della questura. La polizia sta vagliando la situazione.

Come detto prima, non è stato l’unico caso documento di agenti che aggrediscono manifestanti, nel video sotto si vedono due persone prese a manganellate mentre passeggiavano pacificamente.

