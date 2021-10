Roma. Scontri No Green Pass: un agrigentino fermato e un favarese arrestato

L’agrigentino fermato, un 50enne, sarebbe colui che avrebbe dato il via all’assalto al Policlinico Umberto I di Roma. Il favarese è stato arrestato per aver aggredito con una pala un fotoreporter

Un 50enne di Agrigento sarebbe uno dei protagonisti dell’assalto al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma durante gli scontri di piazza di sabato scorso.

L’uomo era stato fermato in piazza dalla polizia durante gli scontri, precisamente tra via del Corso e piazza San Lorenzo in Lucina, dopo l’hanno caricato su un’ambulanza. Arrivati al Policlinico, l’agrigento, privo di green pass, ha impedito ai sanitari del pronto soccorso di fargli il tampone obbligatorio, così è stato messo in isolamento. Pare poi che abbia iniziato ad inveire contro il personale sanitario. Successivamente, circa 20 manifestanti – tra questi pare, anche amici e parenti – avrebbero assaltato il pronto soccorso per liberarlo.



Devastato il pronto soccorso: “La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l’intervento delle forze di polizia – ha spiegato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, giunto sul posto per un sopralluogo – Ci sono 4 feriti, due tra le forze dell’ordine e due operatori sanitari“. Una infermiera è stata inoltre colpita in testa con una bottiglia durante l’assalto, ha riferito D’Amato.

Il 50enne si trova adesso in stato di fermo con l’accusa di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Di Favara invece il manifestante 52enne, Calogero Russello, arrestato per aver aggredito e ferito a colpi di pala un giornalista e un fotoreporter. Al favarese è stata contestata l’ipotesi di reato di lesioni aggravate inferte al fotografo e le tentate lesioni ad un secondo fotografo. Il 52enne avrebbe colpito gli operatori con una pala presa da un cantiere edile, l’arresto è stato già convalidato. Il gip ha fissato l’udienza del suo processo al 10 dicembre ordinandogli il divieto di dimora a Roma.

