Roma. Trump incontra Zelensky in chiesa a margine dei funerali del Papa

Incontro tra il presidente americano, Donald Trump e quello ucraino, Volodymyr Zelensky, prima dei funerali di Papa Francesco

Lo ha confermato il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung, “Si sono incontrati privatamente oggi e hanno avuto una discussione molto produttiva. Seguiranno ulteriori dettagli sull’incontro”, ha riferito Cheung, aggiungendo che è stato un “Incontro produttivo”.

Anche il portavoce della presidenza ucraina conferma il presidente ucraino ha avuto un incontro a margine dei funerali del Papa con Trump ed anche con Macron e Starmer, aggiungendo che è concordato un secondo incontro per oggi.

E’ probabile che Zelensky abbia parlato della controfferta, in risposta alla proposta della Casa Bianca per porre fine alla guerra in Ucraina. La leadership ucraina ha elaborato un piano che contraddice le richieste di Trump, pubblicato dal New York Times, che non prevede restrizioni alle dimensioni dell’esercito di Kiev, “un contingente di sicurezza europeo” sostenuto dagli Usa verrebbe schierato sul territorio ucraino per garantire la sicurezza e i beni russi congelati verrebbero usati per riparare i danni di guerra in Ucraina.

Un piano che la Russia boccerà senza appello, Putin ha sempre detto che per fare tacere le armi bisogna eliminare le cause scatenanti del conflitto e la proposta di Kiev al contrario le amplifica.

