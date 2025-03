Roma. Una palazzina è crollata per esplosione da fuga di gas: un 50enne è stato estratto vivo dalle macerie. Ha ustioni su 70% corpo – Video

Un’ abitazione a due piani in via via Pio Foa, all’incrocio con via Vitellia, nel quartiere Monteverde, a Roma è crollata su stessa dopo un’esplosione provocata probabilmente da una fuga di gas, un uomo è stato estratto viva dalle macerie dai vigili del fuoco

Il crollo della palazzina a due piani è avvenuto questa mattina intorno alle 8:30, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni ai soccorritori, causata da una fuga di gas. Sul posto, tra Via Foa, 14 e Via Vitellia, in zona Gianicolense, a Roma, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Un uomo di circa 50 anni di origine scozzese è stata estratta viva da vigili del fuoco da sotto le macerie, che è stato prima stabilizzato dagli uomini del 118 e poi trasportato in codice rosso, all’ospedale Sant’Eugenio con trauma agli arti inferiori e ustioni sul 70% del corpo. Non ci sarebbero altre persone coinvolte nell’esplosione, ma le ricerche continuano.

Residente della zona dell’esplosione ha detto: “Eravamo ancora a letto, quando abbiamo sentito un botto pazzesco, mia madre si è spaventata ed è corsa sul terrazzo. Abbiamo capito subito che non era uno scontro tra macchine o qualcosa del genere, ma che si trattava di un’esplosione. C’era fumo che si alzava e poco dopo hanno chiuso la strada, e sono cominciati ad arrivare polizia, soccorsi ecc, a quel punto sentivamo solo rumori e sirene “, questa la testimonianza a caldo – affidata all’Adnkronos – di Giovanna, una residente della zona, tra via Vitellia e via Pio Foà, a Roma.