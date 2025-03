Romania. Commissione elettorale esclude Georgescu da presidenziali del 4 maggio, in migliaia in piazza. Musk su X: “è una follia

Bucarest nel caos dopo che la commissione elettorale rumena ha respinto la candidatura del candidato presidenziale di estrema destra Calin Georgescu che voleva ripresentarsi alle elezioni del 4 maggio prossimo: in migliaia sono scesi in piazza

Georgescu aveva vinto il primo turno delle elezioni presidenziali del 24 novembre, con il 22,94% dei voti. Al secondo posto si è classificata Elena Lasconi con il 19,18%, che sostiene il rafforzamento della partnership con la NATO e gli Stati Uniti. I risultati della votazione sono poi stati annullati dalla Corte Suprema per presunte irregolarità mai dimostrate. Nello specifico, l’accusa è di avere condizionato il voto con una campagna elettorale su Tik Tok costata 200 mila euro, soldi che secondo l’accusa sarebbero arrivati da Mosca.

Motivazione che non ha nessuna irregolarità di rilevanza penale, nelle democrazie, campagne elettorali “aggressive” non sono reato. Appare quindi evidente che le elezioni sono state annullate perché vinte da un candidato non gradito all’élite europea. Sensazione percepita anche dal vicepresidente Usa, J.D. Vance nel suo discorso durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera dello scorso 13 febbraio ha affermato: “L’Unione Europea è a rischio di perdere i suoi valori fondamentali condivisi con gli Stati Uniti. La libertà di espressione, temo, è in ritirata in Europa e in Gran Bretagna. Avete appena annullato un’intera elezione in Romania e una cosa simile potrebbe accadere in Germania”, aveva detto il vicepresidente Usa e ora questo fermo non fa altro che confermare le sue accuse alla democrazia europea.

Nella mattinata di mercoledì 26 febbraio, Georgescu era stato fermato dalla polizia e interrogato dai giudici che lo avevano messo sotto inchiesta con pesanti accuse, tra l’altro attentato all’ordine costituzionale, false dichiarazioni sul finanziamento della sua campagna elettorale, costituzione di una organizzazione di carattere fascista, razzista e xenofoba. Il fermo scatenò la protesta di oltre 300mila persone che si placò quando dopo 5 ore Georgescu fu rilasciato e ripresentò la sua candidatura.

Oggi la commissione elettorale ha respinto la richiesta affermando in una dichiarazione di aver adottato “il rifiuto della registrazione della candidatura indipendente del signor Georgescu Calin alle elezioni per il presidente della Romania nel 2025”, senza specificare le ragioni del suo rifiuto.

Come prevedibile subito dopo, migliaia di suoi sostenitori si sono radunati davanti alla sede della Commissione elettorale e sono in corso scontri con la polizia che sta utilizzando gas lacrimogeni. Georgescu, ha sempre negato ogni legame con Mosca e può ancora presentare ricorso alla Corte Costituzionale ed ha commentato la sua esclusione con un post su X, definendola “un colpo diretto alla democrazia nel mondo”. “L’Europa è ormai una dittatura – aggiunge -, la Romania vive sotto la tirannia!”.

Su X e su altri social si susseguono post con interventi a suo favore, tra cui quello, eminente, di Elon Musk: “This is crazy”, una follia, escludere Calin Georgescu dalle elezioni in Romania.