Romania, Corte costituzionale rigetta la richiesta di George Simion di annullamento del risultato delle elezioni presidenziali

Il leader dell’estrema destra, George Simion, ha presentato una richiesta formale alla Corte costituzionale per l’annullamento del voto, denunciando “ingerenze esterne”, nello specifico della Francia vinte dal sindaco di Bucarest Nicușor Dan. La richiesta è stata respinta

George Simion, candidato dell’estrema destra romena ha lamentato interferenze dalla Francia nel ballottaggio delle elezioni presidenziali di domenica scorsa, riferendosi ad una notifica che il fondatore di Telegram, il russo Pavel Durov, ha inviato domenica ai cittadini romeni a urne ancora aperte. Nel messaggio, Durov sosteneva che la Francia avesse chiesto alla piattaforma social di ‘nascondere’ le opinioni conservatrici in sostegno di Simion. Macron ha smentito seccamente.

Alleanza per l’Unione dei Romeni (Aur), il partito di estrema destra guidato da Simion, ha asserito che il nuovo capo dello Stato avrebbe vinto grazie a una campagna basata sulla “paura”, favorita anche da “influenze esterne coordinate e massicciamente finanziate”, in particolare dal Paese transalpino e attraverso i social media. In base a questi fatti, per Aur, il voto è stato manipolato per evitare “il cambiamento”.

“Contesteremo le elezioni alla Corte Costituzionale per le stesse ragioni per cui hanno annullato le elezioni di dicembre“, ha affermato Simion, riferendosi all’annullamento della votazione tenutasi a fine novembre, per presunte irregolarità in capo al vincitore Calin Georgescu (accusato di non aver denunciato fonti di finanziamento usate per promuovere la sua candidatura su TikTok) e per presunte interferenze da parte russa (negate da Mosca). A dicembre la Corte Costituzionale aveva ordinato di ripetere il voto. La tornata del 4 e del 18 maggio era proprio la ripetizione del voto dello scorso autunno.

Da qui la richiesta di annullamento del voto di domenia scorsa, richiesta che è stata rigettata dalla Corte Costituzionale rumena.

Redazione Fatti & Avvenimenti

