Romania, elezioni Presidenziali: il filorusso Georgescu vince il primo turno smentendo tutti i sondaggi. Trema L’Europa

I sondaggi davano per favorito il premier socialdemocratico filoeuropeista Marcel Ciolacu, ma le destre nazionaliste e filo russe conquistano il 55% dei consensi e li smentiscono clamorosamente. Ballottaggio l’8 dicembre, ma tra sette giorni si voterà anche per le politiche

Smentendo tutti i sondaggi a vincere il primo turno delle presidenziali è stato l’indipendente filorusso di destra Călin Georgescu con il 22,45% dei votanti, seguito dal premier socialdemocratico Marcel Ciolacu con il 19,77% , a sua volta tallonato dalla candidata Elena Lasconi, leader della formazione di centrodestra Usr al 18,6%. Al quarto posto l’estimatore di Giorgia Meloni e trumpiano leader dell’ultradestra George Simion che ha raccolto il 14% dei voti. L’ex premier liberale Nicolae Ciuca si ferma al 9% . Buona l’affluenza alle urne, che con il 53% è decisamente più elevata rispetto al 42.2% delle presidenziali del 2019.

Una doccia freddissima per Bruxelles, Georgescu filorusso dichiarato, è accusato di antisemitismo e pulsioni anti-occidentali, oltre ad essere contrario all’adesione della Romania alla NATO e ha spinto per la normalizzazione con la Russia.

La prossima settimana si voterò per eleggere il nuovo parlamento e dopo la forte affermazione dell’estrema destra, che ha piazzato i propri candidati al primo e al quarto posto l’Europa trema, mentre tra 15 giorni, l’8 dicembre, ci sarà il ballottaggio,

I sndaggi davano per vincente Marcel Ciolacu, Premier uscente, ma il ballottaggio non sembra essergli favorevole, Elena Lasconi, candidata liberale di centrodestra che si è piazzata erza, ha affermato di voler discutere con le forze di destra e potrebbe essere l’ago della bilancia per il ballottaggio. Se Lasconi sceglierà di appoggiare la destra e la stessa cosa facesse il trumpiano dell’ultradestra George Simion che ha raccolto il 14% dei voti, Călin Georgescu sulla carta potrebbe arrivare oltre il 55%. E questo fronte potrebbe anche coalizzarsi per un nuovo governo di centrodestra se si presentasse unito alle elezioni parlamentari in programma domenica prossima primo dicembre, una settimana prima del ballottaggio presidenziale.