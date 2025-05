Romania. George Simion stravince il primo turno delle elezioni presidenziali: trema establishment europeo

La decisione della Corte suprema di annullare le elezioni di novembre vinte da Calin Georgescu e di interdirlo non facendolo candidare, non ha piegato il sentimento anti-establishment del popolo Romeno, il candidato di estrema destra George Simion a spoglio quasi terminato è al 40,78%

Dopo avere scrutinato oltre 6,8 milioni di voti su un totale di circa 9,5 milioni espressi, con lo spoglio all’80%, il candidato di estrema destra e leader del partito Aur, George Simion è al 40,78%, seguito da Crin Antonescu della coalizione governativa (Psd-Pnl-Udmt) con il 21,32%, terzo Nicusor Dan, indipendente e sindaco di Bucarest, al 18.37% , mentre l’ex premier Victor Ponta, anch’egli indipendente ma su posizioni nazionaliste, è al 14,60%.

Simion, come da previsioni è abbondantemente in testa, ma al momento non raggiungerebbe la maggioranza assoluta del 50% necessaria per evitare il ballottaggio, previsto per il 18 maggio. Per chi lo sfiderà, Crin Antonescu sembra consolidare la seconda posizione rispetto a Nicusor Dan, anche se la situazione potrebbe cambiare con i voti della diaspora. Infatti, dopo lo spoglio del 21%, delle schede espresse all’estero, Simion ha preferenze per il 56.81% e Nicusor Dan al 27.38%, mentre Antonescu è stato votato fin qui soltanto dall’8.05% dei romeni all’estero.

Gli avversari accusano Simion di avere posizioni no-vax, filorusse e magiarofobiche, ma forse proprio queste accuse sono la ragione del successo, che hanno fatto presa sul sentimento anti-establishment del popolo Romeno,. In un seggio elettorale della capitale, Bucarest, Simion si è presentato domenica mattina accanto a Georgescu e ha detto ai giornalisti: “Siamo qui con una sola missione: il ritorno all’ordine costituzionale, il ritorno alla democrazia. Non ho altro obiettivo che il primo posto per il popolo rumeno”. Da parte sua, Georgescu ha definito la ripetizione del voto “una frode orchestrata da coloro che hanno fatto dell’inganno l’unica politica di Stato”, ma ha detto di essere lì per “riconoscere il potere della democrazia, il potere del voto che spaventa il sistema, che terrorizza il sistema”.

I rumeni hanno votato una seconda volta per il primo turno delle elezioni presidenziali, dopo che un primo annullamento del voto, l’anno scorso ed hanno confermato quali siano le loro preferenze. Questo voto dimostra anche che nel primo turno non c’erano state le presunte interferenze r5usse e le accuse su Georgescu , mai dimostrate erano false.

Simion in un video girato dal suo ufficio e pubblicato sui social hya commentato il risultato paraziale: “Miei cari fratelli e sorelle di qui e di ogni dove, insieme abbiamo scritto la storia oggi. Ci stiamo avvicinando a un risultato eccezionale, ben oltre ciò che ci presentano le televisioni del sistema, che finora hanno saputo solo fomentare ostinatamente la divisione, spargere veleno e distorcere tutto ciò che abbiamo detto. Ovvero, hanno fatto ciò che sapevano fare meglio, diffondere menzogne. Mi congratulo con voi, siete vincitori! Oggi il popolo rumeno ha votato! Oggi il popolo rumeno ha parlato! È ora di farsi sentire”, ha affermato.

