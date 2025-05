Romania. Il filorusso Simion oltre il 40% al primo turno delle elezioni presidenziali andrà al ballottaggio con Nicusor fermo al 20%

George Simion candidato d’estrema destra vince il primo turno delle elezioni presidenziali e andrà al ballottaggio del 18 maggio, contro Nicușor Dan, indipendente sindaco di Bucarest

Simion, quando si è al 99% delle schede scrutinate, è stato voltato dal 40,5% degli elettori, seguito da Nicusor, che è stato votato da quasi il 21%, superando Crin Antonescu, candidato della coalizione governativa, che si è fermato poco oltre il 20%.

Il sentimento anti-establishment alimentato dall’inflazione e da un’economia debole non è stato dunque piegato dall’eliminazione per via giudiziaria di Calin Georgescu, l’outsider di estrema destra che era risultato vincitore a novembre prima che la Corte suprema decretasse l’annullamento delle elezioni per presunte irregolarità e interferenze russe, mai dimostrate e smentite da questo secondo voto. I rumeni infatti, hanno infatti votato una seconda volta per il primo turno.

