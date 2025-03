Romania. Un fiume umano protesta contro il governo per l’arresto di Georgescu a Bucarest. Salvini: “Censureranno anche questa marea umana?”

Oltre 300mila persone, ieri, sabato 1 marzo, si sono radunate in Piazza dell’Università a Bucarest, per protestare contro il fermo di Calin Georgescu, esponente di estrema destra, che ha vinto il primo turno delle presidenziali di novembre, annullate dal governo

L’evento che è stato organizzato dal partito di estrema destra Aur, ha radunato una marea vera umana, certificata dalle impressionanti immagini che ha marciato con bandiere e slogan contro l’esecutivo socialdemocratico guidato da Marcel Ciolacu, giudicato inadatto secondo i manifestanti a gestire i problemi del Paese, afflitto da crisi economica, alta inflazione e corruzione dilagante.

Secondo quanto riportato dal sito Digi24, i manifestanti, visto l’enormità dei presenti, hanno bloccato il traffico e da Piazza dell’Università hanno marciato verso Piazza della Vittoria, dove era già presente una grande folla sotto il palco, allestito davanti alla sede del Governo, dove comiziava Calin Georgescu con accanto la moglie.

Alcuni manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone della Gendarmeria e di superare le barriere di protezione installate dalle forze dell’ordine e non sono mancati gli incidenti, con i poliziotti che hanno definito “oggetti contundenti”, i supporti per le bandiere e gli striscioni esposti. E già basta questo per dimostrare quanto siano artificiose le accuse mosse a Calin Georgescu, che si è ricandidato per le nuove elezioni presidenziali previste per il 4 maggio.

Nel primo turno delle elezioni presidenziali del 24 novembre, Georgescu ha ottenuto il 22,94% dei voti. Al secondo posto si è classificata Elena Lasconi con il 19,18%, che sostiene il rafforzamento della partnership con la NATO e gli Stati Uniti. Irisultati della votazione sono poi stati annullati dalla Corte Suprema per presunte irregolarità mai dimostrate. Nello specifico, l’accusa è di avee condizionato il voto con una campagna elettorale su Tik Tok costata 200 mila euro, soldi che secodno l’accusa sarebbe arrivati da Mosca.

Motivazione che mostra alcuna irregolarità penale, nelle democrazie, campagne elettorali “aggressive” non sono reato. Appare quindi evidente che le elezioni sono state annullate perché vinte da un candidato che non sono piaciute all’élite europea. Questa sensazione, è stata anche una precisa accusa fatta dal vicepresidente Usa, J.D. Vance nel suo discorso durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera dello scorso 13 febbraio: “L’Unione Europea è a rischio di perdere i suoi valori fondamentali condivisi con gli Stati Uniti. La libertà di espressione, temo, è in ritirata in Europa e in Gran Bretagna. Avete appena annullato un’intera elezione in Romania e una cosa simile potrebbe accadere in Germania”, aveva detto il vicepresidente Usa e ora questo fermo non fa altro che confermare le sue accuse alla democrazia europea.

La manifestazione di ieri è la conseguenza di quanto accaduto nella mattinata di mercoledì 26 febbraio, quando Georgescu è stato fermato in mezzo al traffico e condotto in procura, dove è stato interrogato dai giudici per oltre cinque ore e poi rilasciato da indagato. Le accuse mosse all’esponente dell’estrema destra e ai suoi collaboratori sono di “azioni contro l’ordine costituzionale e falso nelle dichiarazioni riguardanti il finanziamento della campagna elettorale” Secondo fonti giudiziarie, “i pubblici ministeri hanno emesso un mandato di arresto. Sulla base di questo mandato di arresto è iniziata una perquisizione”, si legge nel documento.

Salvini su X ha commentato la manifestazione di ieri: “Chissà se proveranno a censurare la marea umana oggi a Bucarest a sostegno di Calin Georgescu, a cui ci uniamo anche noi. Domanda alla “democratica” UE: violenza, censura e sospensione della democrazia viste in Romania possono essere tollerate in Europa?” scrive il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sul suo account X.