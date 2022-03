Rometta (ME). Bimba di 12 anni muore nel letto mentre dorme: a fare la tragica scoperta la madre

Una bambina di appena 12 anni è stata trovata morta nel suo letto dalla mamma

È accaduto questa mattina a Rometta, un paesino in provincia di Messina. Valeria Grillo una bambina di appena 12 anni, è deceduta nel sonno. A fare la tragica scoperta è stata la madre. Secondo le prime informazioni, la piccola si sarebbe sentita male la sera prima e i genitori l’avrebbero portata da un medico di fiducia della zona per un controllo, ma non al pronto soccorso. La 12 enne poi è tornata a casa e la sera è andata regolarmente a letto, dove questa mattina, la madre l’ ha trovato priva di vita.

Tra i primi a stringersi al dolore della famiglia è stato il sindaco Nicola Merlino: “tutta la comunità di Rometta è attonita e sconvolta per l’improvvisa scomparsa della piccola Valeria Grillo”.

Condoglianze anche dalla dirigente scolastica della scuola media di Rometta, Emilia Arena, dove Valeria frequentava la prima media: “Tutta la comunità scolastica di Saponara Rometta e Spadafora dell’Istituto Comprensivo Saponara, attonita e sconvolta alla notizia della prematura, improvvisa scomparsa della piccola Valeria Grillo, si stringe in rispettoso silenzio attorno alla famiglia, esprimendo profondo, sentito cordoglio”. Anche l’oratorio “Noi di Rometta Marea”, ricorda la piccola. I funerali si terranno lunedì 28 marzo, alle 17.30.