Rosolini (SR). Malore improvviso mentre gioca a padel: 43enne muore sotto gli occhi del figlio

Malore improvviso mentre gioca a padel la viglia di capodanno, 43enne muore sotto gli occhi del figlio. Inutili i tempestivi soccorsi

È accaduto nel pomeriggio del 31 dicembre intorno alle 15,45 nel Campo Margherita, in Via Sipione di fronte la chiesa di Santa Caterina, a Rosolini in provincia di Siracusa. La vittima è Giuseppe Immermina, 43 anni, elettricista ed idraulico, sposato e padre di due figli, molto conosciuto in città. L’uomo avrebbe deciso di trascorrere il pomeriggio della vigilia di Capodanno a giocare una partita a padel in compagnia del figlio. Ma pochi minuti dopo che ha iniziato a giocare, si è sentito male ed è crollato a terrà, sotto gli occhi del figlio che assisteva dalla panchina.

Le persone presenti hanno subito tentato di rianimarlo con massaggi cardiaci ed hanno allertato il 118, ma quando i soccorritori sono arrivati, per il 43enne non hanno potuto fare nulla se non costatarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato indagini in attesa dell’arrivo del medico legale che dovrà stabilire le cause della morte. L’amministrazione comunale di Rosolini in segno di lutto ha deciso di annullare la festa di Capodanno della serata in programma in piazza Garibaldi.