Rubio fa gli auguri per il “Russia Day”, Mosca applaude. Ira di Kiev: “Spiacevoli le congratulazioni per il Giorno della Russia”

“Questa è una notizia molto positiva. Dimostra ancora una volta che l’amministrazione in carica a Washington è completamente diversa dalla precedente amministrazione Biden”

Lo scrive il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, commentando il messaggio del segretario di Stato Usa Marco Rubio, che ha inviato gli auguri al poplo russo per il “Russia Day” (Giorno della Russia).

Peskov, come riferisce l’agenzia Interfax, in un’intervista trasmessa dalla tv di Stato russa ha aggiunto: “Anche se ci sono ancora molteplici punti di disaccordo che inevitabilmente sono sempre esistiti e esisteranno fra i nostri Paesi, l’amministrazione favorisce il dialogo e la risoluzione dei problemi più complessi attraverso il dialogo. Questo coincide con il nostro approccio”.

Rubio ieri in una nota aveva scritto: “A nome del popolo americano, desidero rivolgere i miei auguri al popolo russo in occasione della Giornata della Russi. Gli Stati Uniti rimangono impegnati a sostenere il popolo russo nei suoi sforzi per costruire un futuro migliore”. Il segretario di Stato ha anche aggiunto: “Cogliamo inoltre questa occasione per riaffermare la volontà degli Stati Uniti a collaborare in modo costruttivo con la Federazione Russa per arrivare a una pace duratura tra Russia e Ucraina. Ci auguriamo che la pace favorisca relazioni più vantaggiose tra i nostri due Paesi”.

Immediatamente è arrivata la risposta furiosa del ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, che ha dichiarato di aver trovato “spiacevole” leggere le congratulazioni espresse da “certi Paesi” in occasione del Giorno della Russia. Lo riporta Ukrainska Pravda.

Sybiha non ha nominato esplicitamente i paesi in questione ma il segretario di Stato americano Marco Rubio ha pubblicato un messaggio ufficiale di congratulazioni alla Russia per la sua festa nazionale, aggiungendo di “avere il diritto morale di esprimerlo” e ha dichiarato che “non si può premiare uno Stato aggressore”.

