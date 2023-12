Runner muore stroncato da un malore improvviso la vigilia di Natale: trovato esanime nella sua auto

L’imprenditore e runner “Zio Carlo” è stato trovato morto nella sua auto: inutili i tentativi di rianimarlo



Il decesso è avvenuto nel pomeriggio del 24 dicembre, Carlo Pica, 60 anni, è stato trovato morto, colto da un malore improvviso, all’interno della sua auto parcheggiata lungo via Ponchielli, strada di accesso alle scuole Galilei e Mattei e vicina a un ingresso secondario del campo di atletica dove spesso andava a correre. L’uomo è stato soccorso, ma tutti i tentativi sono risultati inutili.

“Zio Carlo”, così lo chiamavano tutti, 60 anni, titolare con la famiglia di concessionarie di moto a Latina e ad Anzio, la sua città d’origine e sebbene il negozio fosse chiuso, era andato a Latina per una corsetta prima di Natale, per allenarsi. Ma quando nel pomeriggio non ha dato più notizie di lui, i familiari si sono preoccupati e prima hanno provato a contattarlo telefonicamente, ma il 60enne non rispondeva. Poi un parente ha rintracciato la posizione del suo smartphone ed è andato a cercarlo trovandolo privo di sensi nella sua auto. L’uomo ha chiamato i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazioni Zio Carlo non ce l’ha fatta. Un infarto la probabile causa del decesso.

Carlo Pica se n’è andato a poche ore dal cenone della vigilia di Natale. Era molto conosciuto e apprezzato nella zona, noto anche per la sua passione per la corsa.