Russel Crowe in Tour con la sua band in Italia: prima tappa a Catanzaro

L’attore e regista neozelandese Russel Crowe, sarà in tour in Italia e il primo concerto s i terrà a Catanzaro il 20 giugno, alle 21, nel teatro Politeama

Russel Crowe, premio Oscar 2001 per “Il gladiatore”, prosegue in Italia il tour che ha preso il via lo scorso anno in Australia. Lo spettacolo é stato organizzato per celebrare il ventesimo anniversario del Magna Graecia film festival, fondato e diretto da Gianvito Casadonte, in programma dal 29 luglio al 6 agosto.

Crowe, voce e chitarra, si esibirà insieme al suo gruppo, gli “Indoor Garden Party”, e sarà affiancato dalla cantante irlandese Lorraine O’Reilly. Il tour di Crowe, dopo la tappa calabrese, toccherà altre città italiane.

Crowe, che ha avuto anche due nomination agli Oscar, nel 1999 per “Dietro la verità” di Michael Mann, e nel 2001 per “A beautiful mind” di Ron Howard, ha sempre accompagnato sin dagli anni ottanta il suo impegno per il cinema a quello di musicista.

Il concerto di Russel Crowe sarà la prima di una serie di iniziative che saranno promosse per la celebrare i 20 anni del Magna Graecia Film Festival.