Russi distruggono carro armato ucraino nel Kursk: soldato di Kiev prende fuoco e tenta di fuggire – VIDEO

Scene di raccapricciante e tragica violenza nella regione russa del Kursk invaso dalla guerra ucraina: un tank T-64BV ucraino viene distrutto da un drone russo, un membro dell’equipaggio tenta di fuggire disperatamente ma la sua fine è già segnata avendo preso fuoco come una “torcia umana”

Il video arriva dal villaggio di Makhnovka, al confine della regione russa di Kursk, dove un carro armato ucraino T-64BV è stato completamente distrutto da un drone kamikaze russo Il video è stato ripredo da un secondo drone da ricognizione russo. L’esplosione della munizione teleguidata russa ha fatto detonare anche i proiettili della carro ucraino, innescando un incendio e facendo prendere fuoco a uno dei soldati dell’equipaggio di Kiev che non essendo morto sul colpo ha avuto anche la sofferenza di dover tentare di fuggire in fiamme dal blindato distrutto. Non vi sono ulteriori informazioni sulla fine del soldato, ma è probabile si sia tristemente unito alle decine di migliaia di morti tra i militari ucraini che affollano le terre del Kursk russo in questi mesi; 49mila le perdite di Kiev nella regione russa, secondo le stime del ministero della Difesa russo.