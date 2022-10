Russi fanno evacuare regione Kherson: “Possono andare ovunque in Russia, avranno cittadinanza”

Dopo aver iniziato a svuotare, almeno in parte, la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka – che per Mosca sarebbero gli ucraini a voler fare saltare – Mosca ha ordinato l’evacuazione di Kherson. “Il processo di evacuazione è regolare, sta procedendo senza problemi”, lo ha detto oggi Kirill Stremousov, vice governatore filorusso della regione di Kherson al canale Tv russo Channel One.

Stremousov ha evidenziato che, “a differenza dei paesi europei, che danno ai rifugiati l’opportunità solo per un soggiorno temporaneo, la Russia fornisce certificati che gli ex residenti della regione di Kherson possono utilizzare per stabilirsi in qualsiasi regione della Russia, ottenere la cittadinanza russa ed essere un residente a tutti gli effetti ” della Federazione Russa.

Come riferisce Tass, lo scorso 18 ottobre, il governatore ad interim filorusso della regione di Kherson, Vladimir Saldo, ha annunciato che i civili che vivono nella parte occidentale della regione sarebbero stati trasferiti attraverso il fiume Dnepr a causa del rischio di inondazioni nel caso in cui fosse stata fatta saltare la diga di Kakhovskaya. I primi traghetti hanno lasciato il porto di Kherson per gli insediamenti di Golaya Pristan e Aleshky già il 19 ottobre. I funzionari russi hanno annunciato l’intenzione di trasferire circa 50.000-60.000 persone dalla regione.