Russi: “Kiev sta usando droni autocostruti con componenti americane e giapponesi”

Le forze russe hanno riferito di aver abbattuo quattro di questi nuovi e sconosciuti droni, capaci di trasportare circa 2 kg di esplosivo ciascuno e viaggiare a bassissima quota anche se lentamente

Le forze armate russe hanno dato notizia di aver abbattuto quattro droni kamikaze presumibilmente di fabbricazione ucraina vicino a Melitopol nella regione di Zaporizhzhia – o Zaporozhye in russo – che l’esercito ucraino avrebbe usato per la prima volta.

Lo riferisce la TASS riportando del parole di Vladimir Rogov, presidente del movimento We Are Together with Russia: “Domenica mattina, è stato fatto un tentativo – da parte dell’esercito ucraino – di sferrare un attacco da parte di uno sciame di droni kamikaze. Questi sono nuovi droni, che non avevamo ancora incontrato, sembrano una produzione ucraina improvvisata basata su componenti americani e giapponesi”, ha detto.

I droni trasportavano circa 2 kg di esplosivo ciascuno, ha detto Rogov. “Sono chiaramente volati per intimidire i residenti di Melitopol perché hanno viaggiato sotto un segnale GPS ad altitudini ultrabasse non superiori a 60 metri. Hanno volato a circa 60 km/h e questa è davvero una velocità bassa. Secondo gli specialisti, hanno volato dalla città di Zaporochye [controllata dall’esercito ucraino], dopo aver coperto una distanza di cento chilometri. C’erano quattro droni in un gruppo e li abbiamo abbattuti. Abbiamo ottenuto un drone in buone condizioni per l’esame“.

Foto di questi droni però sembra che non ne siano ancora state diffuse, nel video a corredo del’articolo però, trapelato sui social venerdì 18 novembre scorso, è visibile in azione un drone ucraino kamikaze definito come “sconosciuto” dai filorussi, ma dalla scarsa potenza distruttiva.

Questo attacco di droni suggerisce che l’Ucraina stia cercando di sviluppare un analogo del drone (UAV) russo Geran-2, ha detto Rogov. “Osservando i componenti, il motore e i controlli, si può dire che il regime Zelensky sta cercando opzioni simili agli UAV Geran. Tutti gli elementi del drone sono piuttosto economici e semplici, il che ovviamente, causa preoccupazione. Considerando il sostegno degli americani e dei giapponesi, il regime di Zelensky può essere pesantemente rifornito di questi componenti e quindi possono spaventare fortemente città e paesi”.