Russi. Parata Giorno della Vittoria: Xi Jinping atterra a Mosca. Domani attesi 27 leader mondiali

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Mosca, dove domani venerdì 9 maggio assisterà sulla Piazza Rossa alla parata per l”80/o anniversario della vittoria sul nazifascismo

Lo riferisce la Tass. Oggi Xi ha in programma un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto annunciato dal Cremlino. Il presidente cinese è stato accolto dalla vice primo ministro russo Tatyana Golikova. a Mosca venerdì 9 maggio per la parata militare del Giorno della Vittoria, che segna l’80° anniversario della sconfitta della Germania nazista sono attesi circa 27 leader stranieri.

I due ospiti più importanti della parata sono il cinese Xi Jinping e il brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Xi è in visita di Stato a Mosca dove resterà per 4 giorni e terrà una serie di colloqui con Putin con l’obiettivo di approfondire l’alleanza, firmata pochi giorni prima che Mosca invadesse con le truppe l’Ucraina.

Insieme alla Cina, il Brasile è membro del gruppo Brics, il blocco politico ed economico che Mosca e Pechino che si contrappone all’Occidente. Il Cremlino ha annunciato la partecipazione anche i leader di Vietnam, Mongolia, Egitto e Myanmar, tutti partner di lunga data della Russia.

Dall'Africa saranno presenti i capi di Burkina Faso, Zimbabwe, Repubblica del Congo, Etiopia e Guinea Equatoriale. Presenti a Mosca anche due partner storici della Russia in Sud America – il venezuelano Nicolas Maduro e il cubano Miguel Diaz-Canel – che avranno colloqui con Putin oltre che partecipare alla parata. Aveva annunciato la sua presenza anche il primo ministro indiano Narendra Modi, ma a causa dell'escalation degli scontri armati in corso con il Pakistan, secondo quanto riportato dai media non parteciperà.