Russi: “Situazione a Kherson resta invariata, evacuati civili per rischio attacco a diga Kakhovka”

“Nulla è cambiato nella direzione di Kherson. Stiamo tenendo la linea”, ha scritto su Telegram il vice governatore filorusso Kirill Stremousov, sottolineando che la situazione nella regione di Kherson rimane invariata.

Martedì, il governatore filorusso ad interim della regione di Kherson Vladimir Saldo – accolto al Cremlino durante la cerimonia di proclamazione delle regioni ucraine come territorio russo – ha annunciato che i civili residenti sulla riva destra del fiume Dnepr sarebbero stati evacuati sulla riva sinistra a causa del rischio di inondazioni nel caso in cui l’esercito ucraino avesse attaccato la centrale idroelettrica e la diga di Kakhovka. Sul caso c’è un incrocio di accuse tra russi e ucraini: per gli ucraini sono i russi a voler far crollare la diga e causare l’inondazione, anche se non se ne vedono i vantaggi strategici.

Saldo ha anche affermato che Kiev ha accumulato “enormi forze” vicino alle città di Nikolayev e Krivoy Rog, quindi gli sforzi per stabilire importanti difese sono stati un altro motivo per il trasferimento dei civili.