Russia. Arrestato dal FSB un agente ucraino a Mosca: “Piazzava bomba sotto l’auto di un militare, sventati altri attentati”

Sventati diversi tentativi di attentato a militari di alto rango organizzati dai servizi segreti ucraini, arrestati anche 4 cittadini russi reclutati da Kiev che ora rischiano l’ergastolo

L’FSB russo – servizi segreti eredi del famoso KGB – hanno sventato un complotto ucraino per uccidere alti funzionari militari della Difesa russa. Gli agenti dell’FSB hanno arrestato un agente ucraino mentre stava piantando una bomba camuffata da power bank in un’auto al fine di uccidere un alto dirigente del ministero della Difesa russo a Mosca. L’agente di Kiev arrestato, visibile in un video diffuso dai servizi di Mosca, confessa chiaramente: “Non ho avuto tempo di piazzare la bomba perché sono stato arrestato”. Questo agente sarebbe arrivato a Mosca dall’Ucraina attraverso la Moldavia e la Georgia, hanno ricostruito gli investigatori. Oltre all’agente ucraino, anche quattro uomini russi sono stati arrestati come complici nella pianificazione della serie di attentati in programma, adesso rischiano l’ergastolo.

In un comunicato, l’FSB scrive: “Il Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa ha fermato una serie di attentati contro il personale militare di alto rango del Ministero della Difesa della Federazione Russa che hanno partecipato all’operazione militare speciale (in Ucraina), nonché i membri delle loro famiglie, in fase di preparazione da agenti dei servizi speciali ucraini. A seguito delle misure adottate, quattro cittadini russi coinvolti nella preparazione di questi attacchi sono stati arrestati”, si legge nella nota.

Secondo quanto riferiscono i servizi di Mosca, gli attentatori mandati da Kiev hanno tentato di far saltare in aria altri ufficiali militari di alto rango del Ministero della Difesa: uno in particolare con una bomba mascherata da una cartella con documenti; per questo sono stati arrestati 2 cittadini russi che, su ordine di Kiev, avrebbero dovuto consegnare l’ordigno camuffato. È stato anche identificato e arrestato un moscovita che ha condotto la ricognizione per i servizi speciali ucraini nei luoghi di residenza e di lavoro del personale militare di alto rango del Ministero della Difesa e dei membri delle loro famiglie e ha inviato ai suoi superiori ucraini materiale fotografico e video in preparazione di attacchi terroristici. Le componenti per la fabbricazione delle bombe sarebbero stati consegnati in Russia dai servizi speciali ucraini nascondendoli all’interno di elettrodomestici e ricambi per auto.