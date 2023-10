L e Forze Aerospaziali Russe, hanno ricevuto il secondo lotto di bombardieri Sukhoi Su-34 di prima linea, prodotti nel 2023 d a Russia United Aircraft Corporation (UAC, parte di Rostec)

Lo ha dichiarato il servizio stampa di Uac: “I nuovi bombardieri sono stati sottoposti all’intera serie di test a terra e in volo”. “Gli obblighi di consegna di questi velivoli come parte dell’ordine di difesa statale sono stati rispettati in pieno e in modo tempestivo”, ha dichiarato il servizio stampa citando il primo vice capo della Rostec, Vladimir Artyakov. L’Uac ha consegnato con successo i velivoli nell’ambito del programma 2023 e si sta ora preparando per le consegne del 2024, ha dichiarato il direttore generale dell’UAC Yury Slyusar.

Il Su-34 è progettato per operazioni contro obiettivi di terra e di superficie a qualsiasi ora del giorno e con qualsiasi tempo. Gli aerei Su-34 sono dotati di armi guidate aria-superficie e aria-aria a lungo raggio. Un Su-34 può trasportare un carico utile fino a 8 tonnellate su 12 punti fissi. Questi aerei hanno un’autonomia di volo fino a 4.000 chilometri e una velocità fino a 1.900 chilometri all’ora.