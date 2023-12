Russia. Consiglio della Federazione fissa data elezioni presidenziali al 17 marzo 2024

Il Consiglio della Federazione, il Senato russo, ha fissato le prossime elezioni presidenziali per il 17 marzo 2024, con una risoluzione adottata dalla Camera alta

Dopo la necessaria quanto formale procedura parlamentare, con l’annuncio si apre la campagna elettorale che come pronosticato dai media dovrebbe confermare la rielezione di Vladimir Putin. anche se il presidente non ha ancora annunciato ufficialmente la sua candidatura per il quinto mandato presidenziale, annuncio che probabilmente farà durante la conferenza stampa di fine anno del 14 dicembre.

Sotto un profilo giuridico, la Commissione elettorale centrale russa può anche decidere di tenere una votazione di più giorni entro dieci giorni dalla pubblicazione della risoluzione. “Il Consiglio della Federazione Russa ha stabilito di fissare il 17 marzo 2024 come data per le elezioni presidenziali [del prossimo anno]. La risoluzione entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione ufficiale”, ha affermato il Senato.

Andrey Klishas, ​​presidente del Comitato per la legislazione costituzionale e la statualità del Consiglio della Federazione, ha dichiarato alla TASS che l’entrata in vigore della risoluzione darà effettivamente l’inizio alla campagna elettorale. Inoltre, la Commissione elettorale centrale russa può decidere di tenere una votazione di più giorni entro dieci giorni dalla pubblicazione della risoluzione, essendo tale eventuale decisione irreversibile, ha precisato.

Secondo la legge elettorale russa, la designazione ufficiale delle date delle elezioni in Russia è prerogativa del Consiglio della Federazione. I senatori devono fissare la data delle elezioni non prima di 100 giorni e non oltre 90 giorni prima del voto.