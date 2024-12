Russia e Corea del Nord sempre più unite: entra in vigore la partnership strategica militare contro aggressioni e sanzioni occidentali – VIDEO

Il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Andrei Rudenko e il viceministro degli Esteri della Corea del Nord Kim Jonggyu si sono scambiati le lettere di ratifica del Trattato di partenariato strategico tra i due Paesi. L’accordo è entrato in vigore il 4 dicembre ed è valido a tempo indeterminato

L’accordo sulla partnership strategica globale tra Russia e Corea del Nord è entrato in vigore ieri, 4 dicembre, in seguito a uno scambio di documenti tra i vice ministri degli Esteri dei due paesi a Mosca. Lo ha affermato questa mattina il ministero degli Esteri russo, citato dalle agenzie russe. Il vice ministro degli Esteri russo Andrey Rudenko e il vice ministro degli Esteri nordcoreano Kim Jong Gyu hanno firmato un protocollo sullo scambio di strumenti di ratifica, ha affermato il ministero in una dichiarazione: “In conformità con l’articolo 22, il trattato sulla partnership strategica globale tra Russia e Corea del Nord è entrato in vigore il 4 dicembre 2024, data dello scambio di strumenti di ratifica”, si legge nella dichiarazione. L’entrata in vigore dell’accordo di partnership strategica contribuirà allo sviluppo di una cooperazione multiforme tra i paesi, ha aggiunto il ministero russo.

I punti principali del documento prevedono: che la Federazione Russa e la RPDC rafforzino le loro capacità di difesa per prevenire la guerra e garantire pace e sicurezza; che ognuna delle parti fornirà immediatamente assistenza militare in caso di attacco armato all’altra; che i Paesi si impegnano a non stipulare accordi con Stati terzi volti alla sovranità e alla sicurezza di uno di essi; che se vengono imposte sanzioni contro una delle parti, la seconda aiuterà l’altra a ridurre i rischi e i danni alla cooperazione bilaterale.